Uomini e Donne, Martina Grado è la scelta di Giacomo: avete mai visto una foto di lei nel passato? Scatto inedito: com’è cambiata.

Con oggi, Lunedì 24 Maggio, si conclude definitivamente il Trono Classico di Uomini e Donne. Seppure il programma continuerà ad andare in onda fino a Venerdì 28, tra pochissime ore verrà mandata in onda l’ultima scelta di questo ciclo di “giovani”. A partire dalle ore 14:45, infatti, assisteremo alla “dichiarazione” del giovanissimo Giacomo alla bellissima Martina Grado. Rimasta in “gioco” con Carolina Ronca, sarà proprio la ballerina ad essere la scelta del tronista. E ad uscire, quindi, con lui dallo studio di Uomini e Donne. In attesa, però, di capire cos’è esattamente successo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato la sua passione e il suo lavoro. Adesso, invece, vi chiediamo: siete curiosi di vedere com’era Martina nel passato?

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, sul quale Martina è attivissima, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto letteralmente inedito. Curiosi di vederlo anche voi? Ve lo mostriamo immediatamente!

Uomini e Donne, com’era Martina Grado nel passato? Spunta la foto inedita!

Com’era, quindi, Martina Grado, la corteggiatrice e scelta di Giacomo a Uomini e Donne, nel passato? Durante il suo percorso nello studio televisivo di Mediaset, la giovanissima ballerina è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti, oltre che per il suo forte e determinato carattere, anche per la sua immensa bellezza. Ma siete curiosi di sapere com’era diversi anni fa? Ebbene: ci pensiamo noi! Prima di poterla ammirare durante la scelta di Giacomo, siamo andati a dare un’occhiata approfondita al suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato una scatto davvero inedito.

Non sappiamo esattamente quanti anni abbia in questa foto, sia chiaro. Guardandola, però, con attenzione, siamo riusciti ad capire che è letteralmente uno scatto del passato. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo immediatamente:

A parte il colore dei capelli, che da questa foto sembrerebbero essere decisamente più chiari rispetto ad adesso, si può vedere chiaramente che Martina non è affatto cambiata nel tempo. Bellissima era nel passato e straordinaria lo è ancora adesso! Vi piace la nuova coppia?