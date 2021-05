Uomini e Donne, Carolina dopo la scelta: “Ammettiamolo..”, spunta un commento inaspettato dell’ex corteggiatrice di Giacomo.

Oggi, 24 marzo 2021, è andata in onda la scelta di Giacomo, l’ultimo tronista di questa stagione di Uomini e Donne che era ancora in studio. E, anche per lui, il tanto atteso lieto fine: Martina ha detto si e tra loro è nata una magica storia d’amore. Ma se da un lato c’è tanta felicità per la nascita della nuova coppia, dall’altro non manca la delusione. Carolina, infatti, non si aspettava affatto di non essere scelta e non ha risparmiato parole forti per Giacomo, al momento dei saluti. E proprio nel corso della messa in onda della puntata, è apparso un commento dell’ex corteggiatrice sui social che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Carolina dopo la scelta di Giacomo: il commento sul suo abito non passa inosservato

Brutto colpo per Carolina: il tronista Giacomo a lei ha preferito la sua ‘rivale’ Martina, con cui ha iniziato una storia d’amore fuori dal programma. Una forte delusione per Carolina, che al momento della “non scelta” ha mostrato il suo disappunto al tronista. A Giacomo, Carolina ha sottolineato che avrebbe potuto evitare tante cose, data la sua scelta finale. Sui social, però, l’ex corteggiatrice ha mostrato tutta la sua ironia, “sdrammatizzando” il momento con un commento che non è sfuggito ai fan. La pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha postato un’immagine di Carolina, sottolineando la bellezza dell’abito rosso indossato per la scelta. Ed è stata proprio la corteggiatrice a commentare il post: “Ammettiamo che sono stata la non scelta con il vestito più bello di tutte!”

Eh si, in effetti Carolina era davvero incantevole con questo abito: rosso, in raso, con scollo a cuore e spalline morbide. Abito nero e più aderente invece per Martina, che ha lasciato i capelli sciolti in morbide onde. E voi, avete preferito il look di Martina o quello di Carolina?