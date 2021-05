Uomini e Donne, Giacomo e Martina: è successo subito dopo la scelta, andata in onda oggi, 24 maggio 2021, su Canale 5.

Emozioni a non finire nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, 24 maggio 2021. Finalmente è stata trasmessa l’ultima scelta di questa seconda parte della stagione, quella di Giacomo Czerny. Il tronista era diviso dall’interesse per due corteggiatrici, Carolina e Martina. Ma, alla fine, è stata la seconda a spuntarla e a iniziare una storia con lui fuori dal programma. Una scelta emozionante, con tanto di pioggia di petali rossi e Marco Mengoni in sottofondo. Ma cosa è successo subito dopo questo momento super romantico? A svelarcelo è Witty Tv, che ha pubblicato un’intervista rilasciata dai protagonisti proprio subito dopo la scelta.

Uomini e Donne, Giacomo e Martina sono una coppia: cosa è successo subito dopo la scelta?

Giacomo e Martina sono una nuova coppia! Anche per il terzo tronista di questa stagione ha avuto lieto fine: la corteggiatrice scelta ha detto di si e, per loro, inizia una meravigliosa storia d’amore a telecamere spente. E subito dopo la scelta, la coppia appena nata è stata intervistata da Witty tv. Super affiatati e uniti, i due si raccontano: “Dopo la giornata che abbiamo fatto sono andata via con tante speranze perché non mi era sembrata una giornata di addio.”, spiega Martina, che ammette che, ad un certo punto durante il discorso di Giacomo, ha pensato di non essere la scelta. “Quando ho detto “ma non basta”! Ma l’ho pensata sul momento!”, ammette Giacomo, scherzando con quella che è a questo punto la sua fidanzata. “Non ho nessun dubbio su di lei, non più”, aggiunge il tronista.

“Ho tanta voglia di vivere fuori tutto quello che ho in testa di vivere, riguardo noi”, spiega Martina. Entrambi non vedono l’ora di viversi fuori e di conoscere gli aspetti che ancora non sono emersi in trasmissione: “Andrà bene sicuramente!”, esclamano all’unisono, abbracciandosi e coccolandosi. Insomma, è scoppiato l’amore! E voi, cosa ne pensate di questa coppia.