Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Giacomo ha scelto Martina: ecco qual è stata la reazione di Carolina

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata odierna c’è stata la scelta del tronista Giacomo, l’ultima della stagione. Dopo le scelte di Samantha e Massimiliano, infatti, anche l’ultimo tronista rimasto nello studio ha deciso di fare la sua scelta. Nei giorni scorsi erano apparse le anticipazioni sul web, ma la puntata odierna sarà stata sicuramente una delle più seguite di questo ultimo periodo.

Uomini e Donne, la reazione di Carolina alla scelta di Giacomo

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il tronista Giacomo ha fatto la sua scelta. Il ragazzo ha deciso di uscire dallo studio con Martina, sovvertendo un po’ i pronostici della vigilia. Una gran fetta di pubblico, infatti, pensava che la scelta fosse Carolina. I due sono stati sempre molto affiatati, ma nell’ultimo periodo Martina era riuscita a fare breccia nel cuore del tronista.

Lo stesso Giacomo, durante la scelta, ha dichiarato che in un primo momento voleva scegliere Carolina, salvo poi ricredersi sul finale del percorso.

Carolina ovviamente non ha reagito bene di fronte alla scelta del tronista ed ha dichiarato: “Mi hai spinto a esprimere quello che provavo. Potevi evitare tante cose, potevi evitare di farmi sentire sbagliata per le reazioni che avevo, erano le reazioni di chi aveva un sentimento forte. È stato difficile per me fidarmi. Se quando ci sono i problemi, il tuo sentimento svanisce, significa che non era vero. In un mondo in cui è importante apparire, io sono stata sempre vera. Ho provato un sentimento vero nei tuoi confronti“.

La corteggiatrice ha poi deciso di lasciare lo studio senza salutare il tronista. Un gesto che sicuramente ha spiazzato il pubblico. “Sto male per lei” – ha dichiarato Giacomo in lacrime – “Merita veramente tanto“.