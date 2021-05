Aiello ha partecipato ad un noto programma tv: il retroscena che non tutti conoscono, era il 2012.

La sua Ora ha fatto cantare tutti durante l’ultimo Festival di Sanremo. Parliamo di Aiello, uno dei cantautori più amati del momento. 35 anni, originario di Cosenza, ha partecipato alle audizioni di Sanremo Nuove Proposte nel 2011, non riuscendo però ad accedere alla finale. Ma il debutto in tv è arrivato l’anno successivo: forse non tutti ricordano che nel 2012 Aiello si è esibito in un noto talent in onda su Rai Uno. Curiosi di sapere di più su questo retroscena? Vi sveliamo tutto!

Aiello ha partecipato ad un noto programma tv nel 2012: ricordate quale?

Il suo nome è Antonio Aiello, ma per tutti è semplicemente Aiello. La sue canzoni le conosciamo tutti, soprattutto la sua Ora, presentata sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma forse non tutti sanno che il cantante ha debuttato in tv nel 2012. Dove? Nella trasmissione Di che talento sei?, trasmessa su Rai Uno e condotta da Maurizio Costanzo. Aiello si è esibito per la prima volta proprio nel programma Rai, in cui veniva dedicato spazio a giovani talenti che ispiravano ad iniziare una carriera di successo. Un sogno che per Aiello, possiamo dirlo, si è realizzato a tutti gli effetti! La sua hit sanremese Ora è contenuta nel nuovo album dell’artista cosentino, dal titolo Meridionale, uscito il 12 marzo 2020.

E per tutti i fan del cantautore c’è una bellissima notizia. Questa sera, 25 maggio 2021, andrà finalmente in onda lo scherzo organizzato da Le Iene ai danni di Aiello. Qualche settimana fa, sul web, la notizia di un presunto arresto del cantante per traffico di droga è diventata super virale, generando il panico. Ma dietro alla notizia c’era proprio lo zampino di Nicolò De Divitiis, che ha architettato lo scherzo. Per scoprire tutti i dettagli e la reazione di Aiello, non vi resta che sintonizzarvi su Italia Uno! Ci sarà da ridere!