Spunta una foto particolare di Alvin, sul suo profilo instagram: lo scatto risale a qualche anno fa, ecco com’era.

Sui social, un po’ tutti, diciamo la verità, siamo soliti condividere immagini particolari, in cui siamo ritratti in un dolce momento in compagnia, o anche pubblicando un semplice selfie. Non mancano, però, immagini prese da un tempo passato, un modo, questo, che ci fa tornare con la mente, ad un ricordo vissuto, che fa parte del nostro trascorso.

E anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono avvezzi a condividere scatti particolari sui profili social, per rendere partecipi anche i propri follower. Come vi abbiamo prima svelato, andando a curiosare sul profilo instagram di Alvin, abbiamo trovato una foto che non poteva passare inosservata: resterete stupiti, perchè così non l’avete mai visto!

Alvin come non l’avete mai visto: spunta lo scatto del passato, incredibile!

Andando a curiosare sul profilo social di Alvin, non è passata inosservata una foto particolare, in cui il conduttore si mostra in un momento del passato. Vi chiediamo, l’avete mai visto? Sicuramente, l’immagine vi lascerà senza parole.

Il motivo? Alvin appare con un look decisamente diverso da come oggi si mostra. Osservate voi stessi, in basso, l’avreste mai detto? Qui, aveva lunghi capelli, e qualche anno in meno. “Qui pulivo anche negli angoli più difficili“, ha scritto ironicamente in basso al post reso pubblico sui social.

Mettendo a confronto una foto di oggi, con questo scatto del passato, che bisogna dire, non sappiamo quando sia stato scattato, possiamo comunque sostenere che, a parte il look decisamente diverso, Alvin non sembra affatto cambiato. E In basso al post non potevano mancare i numerosi commenti da parte dei suoi follower, alcuni molto particolari!