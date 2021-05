Chi è Aurora Leone dei The Jackal: ricordate dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Tutte le curiosità sulla comica.

È uno dei personaggi più amati del momento. Attrice e autrice del collettivo The Jackal, Aurora Leone è uno dei giovani emergenti più apprezzati dal pubblico. Soprattutto sul web, dove è una vera e propria stare: il suo canale Instagram conta quasi 250 mila followers. Oggi è un personaggio molto noto, ma ricordate come è diventata famosa? In seguito tutte le curiosità sulla giovane casertana.

Chi è Aurora Leone, attrice e autrice dei The Jackal: ricordate come è diventata nota?

È una delle comiche emergenti più amate del momento. Ed ha solo 22 anni! Aurora Leone è nata il 18 maggio 1999, a Caserta. Studia Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli e, come il papà Giancarlo Leone, comico e autore di testi teatrali, ha la passione per la recitazione. Nel 2018, ha scritto il monologo “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”, che ha portato in scena in tre date che hanno registrato sold out. Ma è proprio in quello stesso anno che Aurora ha partecipato a un programma tv che le ha regalato la popolarità, ricordate? Si tratta di Italia’s Got Talent: Aurora ha partecipato all’edizione numero 9, portando in scena proprio alcuni stralci di “Quotidiana mente”: è arrivata fino in finale, classificandosi al quinto posto.

Da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi, culminata con il sodalizio con i The Jackal, dove Aurora è attrice e autrice. Tra i progetti del collettivo ricordiamo l’attività a Sanremo 2020, Tanto non uscivo lo stesso su Rai Play e The Jackal Raplay su SkyUno.

Della sua vita privata non sappiamo molto, ma Aurora è molto legata al fratello gemello Antonio, con cui si mostra spesso sui social. Ecco uno scatto condiviso qualche giorno fa, in occasione del loro compleanno:

E voi, cosa aspettate a seguire Aurora su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti imperdibili e super esilaranti. Non ve ne pentirete.