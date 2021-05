Cillian Murphy ha svelato un retroscena incredibile: “Non ho mai pensato di essere adatto…”.

Attore amatissimo, Cillian Murphy, in questi anni ha interpretato diversi ruoli, che gli hanno dato una grande fama. La sua carriera è iniziata in modo del tutto diversa, infatti, ha iniziato abbracciando l’arte della musica.

In seguito, dopo aver rifiutato un contratto discografico, comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Un mondo che, come sappiamo, gli riserverà, pian piano, grandi soddisfazioni, tanto da riuscire a divenire uno degli attori più amati. Ma nella sua carriera spunta un retroscena inaspettato, e l’artista l’ha raccontato apertamente.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Cillian Murphy, nessuno lo sapeva: “Non ho mai pensato di essere adatto…”

Impossibile dimenticare il suo ruolo del dottor Jonathan Crane, alias Scarecrow, nemesi del protagonista in Batman Begins di Christopher Nolan e Jackson Ripper in Red Eye di Wes Craven. Cillian Murphy è oggi una vera e propria star del cinema, la sua carriera, però, come abbiamo appena svelato, è iniziata nel mondo della musica, per poi passare, successivamente, a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

Ma è proprio nella sua carriera che è emerso un retroscena che nessuno conosceva. A quanto pare, l’attore, tempo, fa, ha fatto il provino proprio per il ruolo di Batman. “Tra i tanti attori ci ho provato anche io, non ho mai pensato di essere adatto per la parte. Penso che fosse ovvio che Christian Bale sarebbe diventato Batman. Ma nonostante questo, ci ho provato lo stesso. Indossare il costume.. lo indossi, ti metti il cappuccio, e improvvisamente la tua voce cala. Non puoi fare la voce di Batman senza che sia profonda“, ha dichiarato l’attore in un’intervista.

Purtroppo, come sappiamo, Murphy venne bocciato, ma la sua arte è stata comunque notata, tanto da essere scelto per interpretare il ruolo del villain Jonathan Crane.