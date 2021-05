Elliot Page ha condiviso sui social la prima immagine dopo l’operazione di rimozione del seno: l’attore inaugura così la sua nuova vita.

“Il primo costume da transessuale”: queste le parole scritte da Elliot Page a corredo dell’immagine postata su Instagram dopo l’avvenuta rimozione chirurgica del seno. L’attore reso famoso dai ruoli interpretati nella serie Netflix “The Umbrella Academy” e nel film “Inception”, aveva fatto sapere lo scorso dicembre di essere transgender.

Leggi anche—>>L’amatissima star Ellen Page confessa: “Sono trans, il mio nome è Elliot”

Come aveva rivelato tempo fa al magazine “Time”, il suo nome di battesimo era Ellen, con cui aveva recitato nel film “Juno”. Il suo era il personaggio di un’adolescente incinta e, grazie ad esso, fu candidata all’Oscar per la migliore attrice protagonista. Ora però quel capitolo della vita dell’attore si è chiuso per sempre. Elliot mostra soddisfatto il risultato dell’intervento subito.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Elliot Page, “Trans è bello”: l’immagine postata dall’attore

“Mi sentivo un ragazzo, volevo esserlo. Chiedevo a mia madre se lo potessi diventare, un giorno”, aveva raccontato Page al giornale americano. In passato l’attore è stato sposato con la coreografa Emma Portner. Ora che i due sono divorziati sono rimasti comunque molto amici. Poi, la grande decisione di intraprendere il difficile percorso grazie all’esempio di personaggi come Janet Mock e Laverne Cox.

Il nome scelto da Ellen per la sua transizione gli è stato ispirato dal ragazzo del film E.T di Spielberg. Evidentemente Page è appassionato di questo classico cinematografico visto che si è fatto anche un tatuaggio con la scritta E.P. PONE HOME, E.P. telefona casa.

Nella foto postata su Instagram, Elliot si mostra a bordo piscina, in costume a torso nudo, orgoglioso del risultato ottenuto. Che dire, tantissimi auguri per il traguardo raggiunto!