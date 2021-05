Giulia Salemi racconta solo ora i suoi inizi, quando è entrata nel mondo dei social: “E’ iniziato come un gioco” ecco le sue parole.

L’incantevole Giulia Salemi è oggi una delle donne più chiacchierate e seguite d’Italia. L’ex concorrente del GF VIP 5 è seguita da milioni di utenti su Instagram e regala ogni giorno curiosità sulla sua vita. E’ fidanzata oggi con Pierpaolo Pretelli: lei ed il giovane ex velino si sono conosciuti proprio nella Casa più spiata d’Italia. E’ nato nel reality un amore grande che ancora oggi è più che vivo. L’influencer italo persiana ha rilasciato una lunga intervista al portale Digitalic: ha raccontato dettagli di sé e del suo passato mai rivelati prima. Ecco le parole della Salemi!

Giulia Salemi: “Ho iniziato per gioco”, l’influencer lo racconta solo ora

La famosa influencer italo persiana ha rilasciato una lunga intervista al portale Digitalic. Giulia Salemi ha raccontato del suo passato, dagli inizi ad oggi della sua carriera professionale.

Giulia ha svelato di aver iniziato sui social per gioco: si è iscritta come molti, nel 2006, e pian piano hanno iniziato a seguire i suoi look, il beauty. Ecco le sue parole: “Ho aperto Facebook circa 15 anni fa, nel lontano 2006, ero al liceo e c’era il boom di questa nuova piattaforma, tutti volevano essere presenti. Devo dire che ancora prima avevo il mio blog su MSN, velo ricordate? Poi ho creato il mio profilo su Instagram, praticamente appena è nato. Ho iniziato per gioco, come molti, poi ho cominciato a prendere le cose sul serio, condividendo le mie esperienze, i look, il beauty. Anno dopo anno è cresciuto il mio seguito e da puro gioco si è trasformato anche in qualcosa di più, che oggi unisce piacere e lavoro“.