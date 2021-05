Isola dei Famosi, decisione shock: Ignazio Moser rasato completamente a zero, cambiamento incredibile del naufrago, che si è sacrificato per il gruppo.

È successo davvero di tutto nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, su Canale 5. Ormai manca sempre meno al gran finale e la competizione tra i naufraghi è sempre più accesa. A lasciare il gioco definitivamente sono state due concorrenti, Fariba Tehrani ed Angela Melillo, quest’ultima eliminata a sorpresa in un televoto flash. A conquistare un posto in finale, invece, è stato Ignazio Moser. E possiamo dirlo, è stato più che meritato! Nel corso della puntata, infatti, il concorrente ha deciso di sacrificarsi per il gruppo: in cambio di spaghetti tutti i giorni per una settimana, Ignazio ha accettato di radersi completamente a zero, sia barba che capelli. Una decisione dolorosa, ma Moser non si è tirato indietro: ecco come è adesso!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Ignazio Moser irriconoscibile: eccolo rasato a zero per il bene del gruppo

Un cambio look “shock” quello di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi! Se Andrea Cerioli non ha avuto dubbi ed ha rifiutato categoricamente di sacrificare barba e ricci per il gruppo, Ignazio non si è tirato indietro. Seppur con molta sofferenza, il concorrente ha accettato di tagliare barba e capelli a zero. “Non sapete cos’è la fame!”, commenta il naufrago, che prima di accettare, però, ha chiesto consiglio alla sua Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina non ha nascosto il suo dispiacere nel veder scomparire la chioma di Ignazio, essendoci voluti ben quattro anni per avere i capelli così lunghi. Nonostante questo, Chechu ha invitato il suo Ignazio a farlo, sottolineando quanto fosse bello anche così.

Dopo alcuni minuti di esitazione, Ignazio decide di mettersi nelle mani del barbiere arrivato sull’isola, ed ecco il risultato:

Tantissimi i complimenti arrivati dallo studio per Ignazio Moser, che ha convito tutti anche con questo nuovo look. Un gesto notevole, quello del naufrago, che è stato premiato dal pubblico. I telespettatori, infatti, hanno scelto proprio lui come secondo finalista di questa edizione del reality show di Canale 5. Riuscirà anche a vincere? Non ci resta che attendere la finalissima, prevista per lunedì 7 giugno 2021.