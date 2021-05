Juliana Moreira ha ripreso quanto vissuto sui social: “Mi hanno preso tutto”, si tratta di uno spiacevole episodio.

Un brutto episodio per Juliana Moreira, avvenuto proprio nelle scorse ore. La showgirl ha voluto raccontare quanto successo sui social, riprendendo tutto. A quanto pare, attraverso le storie instagram, ha mostrato il finestrino della macchina rotto.

Qualcuno, infatti, l’ha rotto per prendere quanto c’era dentro l’auto, e sembra esserci riuscito, dato che, Juliana, ha raccontato nei minimi dettagli la disavventura vissuta. Ma entriamo nel dettaglio della brutta vicenda.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Juliana Moreira, l’ha raccontato sui social: “Mi hanno preso tutto”, spiacevole episodio

Juliana Moreira nelle ultime ore si è trovata protagonista di un brutto episodio, il tutto raccontato su instagram attraverso delle storie social. A quanto pare, come da lei riportato, qualcuno, mentre lei si trovava in un luogo per fare delle foto, le ha spaccato il vetro della macchina, per riuscire a rubare quello che c’era dentro. Questo il commento di Juliana, che si è mostrata decisamente arrabbiata:

“Ragazzi vi condivido la mia giornata di oggi, mi fermo qui… siamo venuti a fare delle foto carine, mi hanno spaccato in tre secondi, noi eravamo vicini. Vorrei dire a quel co*** che mi ha portato via tutti i documenti, di lasciarli almeno in qualche parte in questa zona, almeno i documenti, l’essenziale. Mi ha portato la borsa della palestra, con tutte le cose delle palestra, il mio zainetto.. sono inc*** nera”.

Si comprende che qualcuno sia riuscito a prendere la borsa della showgirl, con tutti i documenti presenti. Juliana Moreira, sui social ha anche invitato a lasciarle almeno i documenti da qualche parte.