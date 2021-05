Ricordate la piccola Kady di Tutto in famiglia? Quando ha debuttato in tv l’attrice aveva solo sei anni: guardate le sue foto oggi, resterete a bocca aperta!

Tutti gli amanti delle serie televisive americane ricorderanno, senza dubbio, Tutto in famiglia! Parliamo della sitcom andata in onda dal 2001 al 2005 in prima visione in USA su ABC. In Italia ha debuttato sul canale Disney Channel, è andata poi in onda in chiaro su Italia Uno. La famiglia Kyle ha fatto divertire ed ha intrattenuto tutta la famiglia: ricordate, tra i protagonisti e componenti della famiglia, la piccola Kady? Vent’anni fa, quando recitava nella sitcom, aveva solo 6 anni: com’è diventata oggi? L’attrice Parker Mckenna Posey oggi è un vero schianto: resterete a bocca aperta! Guardate le sue fotografie oggi!

Ricordate la piccola Kady di Tutto in Famiglia? Sono trascorsi 20 anni: oggi è un vero schianto!

Gli amanti di Tutto in famiglia ricorderanno Kady come la piccolina di casa: quando ha fatto il suo debutto nel piccolo schermo, l’attrice Parker Mckenna Posey aveva solo 6 anni! Di tempo ne è passato: dal 2001 ad oggi sono trascorsi ben 20 anni, com’è diventata l’attrice? Resterete letteralmente a bocca aperta.

Ecco una foto di Parker McKenna Posey pubblicata sul suo canale Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parker McKenna Posey (@parkermckennaaa)

Classe ’95, l’attrice ha esordito in tv, come attrice, interpretando la piccola Kady in Tutto in famiglia. Grazie a questo ruolo ottenne una nomination agli Young Artist Award. La venticinquenne è una meravigliosa mamma: lei ed il suo compagno, Jay Kay Wilson, sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Harley.

Successivamente alla sua partecipazione alla sit com americana, ha preso parte ad altre serie tv come NYPD New York Police Deparment nell’episodio 8 della prima stagione, in Squadra Med Il coraggio delle donne e nel film Mi presenti Babbo Natale?, uscito nel 2005.