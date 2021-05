Era uno degli attori più amati negli anni ’90, sapete com’è diventato oggi Kevin Sorbo? Ve lo mostriamo in questo articolo

Kevin Sorbo è un attore e produttore cinematografico nato a Mound, in Minnesota, il 24 settembre 1954. Sorbo è stato uno degli attori più amati negli anni novanta, grazie soprattutto alla serie televisiva Hercules. Molti se lo ricorderanno di sicuro, altri invece di meno. In questo articolo vi mostriamo com’è diventato oggi l’attore e produttore cinematografico statunitense.

Kevin Sorbo, com’è diventato oggi

Prima di entrare nel mondo del cinema, Sorbo faceva il modello per riviste e televisioni. In quel periodo ha anche lavorato in Italia, a Milano, riuscendo ad apprendere la lingua e conoscendo stilisti del calibro di Gianni Versace e Giorgio Armani. Egli è divenuto famoso negli anni novanta principalmente per l’interpretazione del personaggio protagonista nelle serie televisiva Hercules. In alcuni episodi della serie televisiva, oltre al protagonista principale, Sorbo ha interpretato anche il ruolo del Sovrano, controparte malvagia di Hercules.

In seguito ha preso parte anche ad alcuni episodi nel telefilm Xena – Principessa guerriera, spin-off di Hercules e altra serie tv amatissima dagli italiani negli anni ’90. Ha recitato inoltre nella quarta stagione di The O.C., in Due uomini e mezzo, La vita secondo Jim, nel film-parodia 3ciento – Chi l’ha duro… la vince e nel fantasy Tales of an Ancient Empire. Nel 2019 ha vinto il “Best Actor Award” di New York.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Sorbo (@ksorbo)

Com’è diventato oggi Kevin Sorbo a distanza di ben vent’anni da Hercules e Xena? Essendo un attore molto amato, di conseguenza è anche molto seguito sui social. Su Instagram, ad esempio, conta una schiera di oltre centomila seguaci. Proprio sul popolare social network pubblica costantemente foto e video della sua vita privata lontana dai riflettori.

Sorbo non è cambiato moltissimo, anzi, sembra mantenere sempre quella freschezza che l’ha contraddistinto soprattutto negli anni novanta. Ciò che è cambiato è sicuramente il look: l’attore non ha infatti la lunga chioma di capelli che portava Hercules, ma ha adottato un taglio sicuramente più corto.