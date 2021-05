La splendida Kristen Bell è stata la protagonista indiscussa di “Veronica Mars” in cui ha interpretato una brillante e inarrestabile adolescente: sapete com’è cambiato oggi la talentuosa attrice?

Viso d’angelo e talento da vendere, Kristen Bell ha conquistato il pubblico nei panni di “Veronica Mars”: sapete com’è cambiata oggi? La fortunatissima serie che ruotava intorno proprio alla sua brillante e inarrestabile protagonista è stata tanto amata da ottenere un film a distanza di anni e un’intera nuova stagione proprio di recente. Tutto aveva inizio con la morte della migliore amica di Veronica, Lily Kane, interpretata dalla talentuosa Amanda Seyfried. Delitto sul quale Veronica decide di indagare per scoprire il vero colpevole. Molti personaggi hanno fatto da contorno alle vicende, regalando al pubblico un format appassionante e indimenticabile. Sapete com’è oggi la bellissima e talentuosa attrice che abbiamo visto giovanissima sullo schermo? Scopriamolo!

Kristen Bell, com’è oggi la protagonista di “Veronica Mars”

Originaria di Huntington Woods, classe 1980, si avvicina alla recitazione fin da giovanissima. Dopo la laurea inizia ad apparire di frequente in alcune produzioni televisive molto amate, fino a quando non ottiene il ruolo che la consacra al successo e alla fama, quello appunto di Veronica Mars.

Non tutti lo sanno, ma Kristen Bell oltre ad essere un’attrice di talento ha anche una bellissima voce. Ha infatti doppiato la principessa Anna nei film d’animazione di Frozen. Non solo tv, ma anche cinema, l’attrice ha preso parte a moltissime pellicole per il grande schermo. “La fontana dell’amore”, “Comic Movie”, “The boss”. Sposata con Dax Shepard, l’attrice è mamma di due splendidi bambini. Kristen Bell è inoltre stata la voce indimenticabile e iconica dell’amatissima “Gossip Girl”. Una vera e propria bomba di talento possiamo affermare. Siete curiosi di vedere com’è cambiata dai tempi di Veronica Mars? Eccola!

Sempre bellissima e radiosa, il suo viso angelico non è cambiato affatto, siete d’accordo?