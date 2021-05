Marco Masini l’ha appena annunciato sui social spiazzando felicemente: finalmente la notizia tanto attesa, fan in visibilio.

Artista di grande talento, Marco Masini con la sua voce ci ha letteralmente conquistati. Purtroppo, come per tutti, quest’anno, a causa del covid, i concerti si sono fermati. Ma da pochissimo, il cantautore, con vari post sui social, ha svelato cosa sta per accadere.

Ovviamente, il post ha subito mandato in visibilio i suoi fan. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Cosa ha annunciato Masini? Vi sveliamo successivamente i dettagli.

Marco Masini, incredibile notizia: l’ha svelato sui social, fan letteralmente in visibilio

Da pochissimo, Marco Masini ha dato sui social una notizia grandiosa, che ha reso sicuramente i fan super felici. Sappiamo, sul suo profilo instagram , l’artista condivide spesso post che riguardano la sua vita professionale.

Infatti, dando uno sguardo, è possibile vedere molti video che il cantautore pubblica sul canale instagram, mentre rare sono le immagini che interessano la sua vita privata. E proprio per quanto riguarda la sua carriera artistica, da pochissimo, Masini ha dato una comunicazione importantissima, anzi si tratta di una vera sorpresa. Di cosa si tratta? Tenetevi pronti, perchè il cantante sta per tornare, dal vivo con ElettroAcustico2021, siete contenti?

Ebbene sì, l’artista ci ha letteralmente sorpresi con questo annuncio, e non solo, ha anche riportato le date disponibili, per tutti i fan che non vedono l’ora di poterlo riascoltare nuovamente dal vivo: “Quanto ci siete mancati, chissà come abbiamo fatto a stare più di un anno senza di voi”, questo quanto riportato in didascalia in basso al post pubblicato su instagram.