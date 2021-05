Nicoletta Larini in ospedale: intervento di tonsillectomia per la compagna di Stefano Bettarini.

Nicoletta Larini è stata operata: la compagna di Stefano Bettarini ha subito un intervento di tonsillectomia, come ha spiegato lei stessa attraverso il suo canale Instagram. “Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione nel sangue”, scrive Nicoletta nelle stories. Un intervento doloroso, ma tutto è andato per il meglio. Il post della compagna di Bettarini è stato invaso dai commenti di fan e amici, che hanno augurato alla Larini una velocissima guarigione.

Nicoletta Larini in ospedale: operata alle tonsille, come sta adesso la compagna di Stefano Bettarini

“Operazione di tonsillectomia andata bene“. È Nicoletta Larini a scriverlo su Instagram, postato uno scatto che la immortala pochi attimi prima di entrare in sala operatoria. La compagna di Stefano Bettarini, che abbiamo visto in tv a Tempation Island nel 2018, è stata operata oggi alle tonsille. Un intervento necessario, spiega, per via dei vari problemi che le tonsille le provocavano. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. Ecco il post apparso sul suo canale Instagram qualche ora fa:

Anche nelle stories, Nicoletta pubblica vari scatti in ospedale, ringraziando tutti per i messaggi di affetto e di sostegno ricevuti nelle ultime ore: “Grazie a tutti per i numerosi messaggi, adesso deve iniziare la fase della guarigione”, scrive nelle sue stories, aggiungendo di aver dovuto operarsi per una serie di problemi causati dalle tonsille, tra cui un’infezione al sangue.

L’esperienza a Temptation Island Vip

Abbiamo conosciuto Nicoletta Larini nel 2018, quando insieme a Stefano Bettarini ha partecipato all’edizione Vip di Temptation Island. Un percorso turbolento, quello della coppia nel docu reality di Canale 5, ma alla fine del programma il loro rapporto si è rafforzato ancora di più.