Era Andrea nella famosissima serie Capri 3: sono passati 11 anni, ecco come lo ritroviamo oggi, resterete stupiti.

Negli ultimi giorni, stanno andando in onda le repliche di Capri 3, la famosissima serie televisiva, che ha conquistato al tempo migliaia di spettatori. La trama è ambientata, come si comprende dal titolo, proprio nell’isola partenopea. La prima serie è stata girata nel 2006, visti i buoni riscontri, è seguita una seconda nel 2008, fino ad arrivare alla terza, nel 2010.

Proprio nella terza stagione, ritroviamo protagonisti, Bianca Guaccero e Gabriele Greco, quest’ultimo ha interpretato il ruolo di Andrea Concordia, mentre la conduttrice di Detto fatto, ha vestito i panni di Carolina Scapece. Soffermando la nostra attenzione sull’amato attore, vi mostriamo, a distanza di circa 11 anni, com’è cambiato.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

E’ stato Andrea Concordia in Capri 3, lo ricordate? Com’è oggi, a distanza di 11 anni

Gabriele Greco è un attore amatissimo, dal grande talento e dal forte fascino; proprio negli ultimi giorni, sono in onda le repliche di una delle serie più amate e seguite, Capri, e nella terza stagione, Greco è uno dei protagonisti, dove ha interpretato Andrea, un giovane alpinista, affiancato da Bianca Guaccero, nelle vesti di Carolina Scapece.

Impossibile dimenticare la trama, che ci ha avvolti pienamente, facendoci vivere una storia d’amore bellissima. Il suo ruolo di Andrea ci ha completamente ammaliati, ma come è noto, già in precedenza, l’attore ha interpretato numerosi ruoli, e questo non poteva essere diversamente, perchè è bravissimo! Dalla fine della serie, però, sono passati circa 11 anni, dato che, l’ultima stagione, la terza, è stata girata nel 2010. Ebbene, a distanza di anni, com’è oggi Gabriele Greco? Osservate in basso, resterete stupiti! Infatti, possiamo dire che, l’attore, non è affatto cambiato, non trovate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Greco (@officialgabrielegreco)



Gli anni passano, ma per Greco, non sembra sia stato così!