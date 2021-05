Affascinante e dallo sguardo magnetico, Tayler Hoechlin veste i panni di Clark Kent in “Superman e Lois”: ricordate in quale celebre serie tv ha recitato da giovanissimo?

Fascino da vendere, sguardo magnetico e grande talento: Tyler Hoechlin è l’interprete di “Clark Kent” nella serie “Superman e Lois”. Prima, però, il giovane e affascinante attore ha preso parte a diverse produzioni televisive tra le più amate dal pubblico. Da bambino è stato un giocatore di baseball ed era così bravo da aver ottenuto una borsa di studio. Forse non tutti lo sanno, ma pare che l’attore abbia rifiutato di interpretare il vampiro “Emmett” in Twilight poiché deciso a giocare da professionista. A causa di una lesione, però, dovette rinunciare e si concentrò così sulla carriera di attore. Ricordate in quale celebre e amatissima serie tv avevamo visto un giovanissimo Tayler Hoechlin?

Leggi anche: Jessica Alba, ricordate qual è stata la celebre serie tv che l’ha consacrata al successo?

Tayler Hoechlin: in quale celebre serie tv ha reictato da giovanissimo?

Ebbene, prima di vestire i panni di Clark Kent e prima ancora di conquistare il pubblico nel ruolo di “Derek Hale” in Teen Wolf, il giovane attore ha fatto parte del cast di una serie davvero iconica. Ricordate quale?

Se vi dicessimo che la trama ruotava intorno ad una numerosa famiglia e trattava molti argomenti ancora attualissimi? Basterebbe sentire un accenno della sigla per capire di che parliamo… Tayler Hoechlin ha vestito i panni di Martin nell’indimenticabile “Settimo Cielo”. Il giovane, ospite a casa Camden dopo essere stato scambiato per un amico di Simon, diventa come un altro figlio per Annie ed Eric. Inoltre, conquista l’interessa di Ruthie, ormai adolescente, che si prende una bella cotta per lui. Ricordavate di aver visto l’affascinante attore in “Settimo Cielo”? Incredibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tyler Hoechlin (@tylerhoechlin)

Attivo anche al cinema, siamo certi che il talento indiscusso di Tayler Hoechlin regalerà ancora molte performance strepitose al pubblico. Siete d’accordo anche voi?