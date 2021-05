La prossima puntata di Venus Club andrà in onda sempre su Italia 1 giovedì 27 maggio: TvBlog rivela chi sarà l’amatissima ospite.

Prodotto dalla Arcobaleno Tre e firmato da Marco Salvati, Venus Club è giunto alla sua quarta puntata che andrà in onda giovedì 27 maggio come sempre su Italia 1. Padrona di casa la bellissima e bravissima Lorella Boccia, ex protagonista di Amici che ha spiccato il volo anche come conduttrice.

Il late show scritto con Armando Vertorano e Marco Zampetti vede le presenze di Iva Zanicchi e Mara Maionchi come opinioniste ufficiali e di Daniela Istrate, campionessa di flair bartender. Quest’ultima indossa i panni di una ‘barwoman’ acrobatica. Sappiamo infatti che lo studio del programma ha le sembianze di un locale notturno. In un night club non può certo mancare la musica e infatti a suonarla c’è una band guidata da Micol Arpa Rock. Le cameriere poi sono ballerine, pole dancer e contorsioniste. Infine, Eman Rus, autrice di fotomontaggi.

Chi sarà l’ospite della quarta puntata giovedì prossimo? Lo rivela TvBlog.

Venus Club, grandissima sorpresa in arrivo: ecco chi sarà l’ospite della prossima puntata

Ad impreziosire la scorsa puntata di Venus Club è stata Elisa Isoardi. L’amatissima conduttrice, che ora vediamo in studio a L’Isola dei Famosi a cui ha partecipato come concorrente di questa edizione, si è confessata ai microfoni di Lorella Boccia. TvBlog ha appena rivelato chi sarà la prossima ospite dello show. Si tratta di Anna Tatangelo: la famosa cantante 34enne, impegnata attualmente con la promozione del suo nuovo singolo Serenata, parlerà di sé nel late show dedicato alle donne. Proprio questo è un periodo di rinascita per Anna che ha all’attivo tante novità professionali.

Oltre a lei, giovedì ci saranno altre due graditissime invitate: la criminologa Flaminia Bolzan e l’attrice Micol Ronchi.