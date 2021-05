Whatsapp, incredibile novità: da oggi tutti potranno farlo

Incredibile novità per Whatsapp, da oggi tutti gli utenti potranno farlo: di seguito vi sveliamo di cosa si tratta

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009. Dal febbraio 2014, l’app fa parte del gruppo Facebook Inc. In origine, è stata creata per l’utilizzo da dispositivo mobile. Di recente, però, è stata sviluppata anche una versione per computer desktop denominata Whatsapp Web.

Sull’app di messaggistica istantanea, gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio, nonché informazioni sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. L’applicazione permette inoltre di effettuare videochiamate a costo zero. Ad oggi è sicuramente il servizio di messaggistica più amato dagli utenti di tutto il mondo.

Whatsapp, incredibile novità: di cosa si tratta

Un nuovo aggiornamento arriva su WhatsApp. Dopo aver introdotto le chiamate e le videochiamate anche per chi utilizza l’applicazione da desktop, il servizio di proprietà di Facebook ha definitivamente abilitato la funzione per velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali. La funzione era fino a oggi disponibile solo in Beta e dunque non per tutti gli utenti. La notizia, però, era nell’aria già da un paio di mesi e solo adesso è divenuta realtà. Da oggi con la nuova funzione si potrà velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali in chat impostando il tipo di riproduzione su tre livelli: normale a 1X, media a 1,5X e veloce a 2X.

Come attivare la velocizzazione della riproduzione del messaggio vocale? Una volta avviato il tasto play, per cambiare la velocità di ascolto dei vocali basta cliccare sull’icona “velocizza”, introdotta sulla parte destra del messaggio, accanto alla barra di scorrimento. La feature al momento pare sia disponibile solo su Android, ma a breve arriverà sicuramente anche su iOS.

Questa nuova funzione è una “manna dal cielo” per coloro che non amano ascoltare messaggi vocali molto lunghi. Da oggi si potrò velocizzare l’ascolto. Con questa nuova funzione, inoltre, si possono rendere un po’ comiche le riproduzioni di chat per via della distorsione vocale conseguente al cambio di velocità di esecuzione del messaggio audio.