Ricordate i gemelli di Disney Channel, Zack e Cody? I due attori, i gemelli Sprouse, recitavano nella serie tv 16 anni fa: guardate come sono diventati oggi!

Tutti ricorderanno le avventure di Zac e Cody al Grand Hotel! Parliamo dei due personaggi famosissimi della serie televisiva in onda su Disney Channel nel 2005! La serie ottenne grandissimi indici di ascolto ed i gemelli raggiunsero grande notorietà tra il pubblico adolescente! Sono trascorsi ben 16 anni da quando Dylan e Cole Sprouse recitavano su Disney Channel: come sono oggi? La trasformazione è incredibile! Vi mostriamo qualche foto e vi raccontiamo, nel dettaglio, della loro carriera!

Ricordate Zack e Cody? Sono trascorsi 16 anni: trasformazione incredibile, guardate come sono oggi!

Sono trascorsi ben 16 anni da quando Zac e Cody andavano in onda su Disney Channel. Dylan e Cole Sporuse sono i due gemelli che interpretavano la serie televisiva: classe 1992, sono nati in Italia, alla Clinica Tanganelli di Arezzo. I loro genitori insegnavano la lingua inglese in Toscana! Sei mesi dopo la nascita dei gemelli la famiglia tornò a Long Beach, in California!

Ma come sono oggi i due attori? Entrambi sono attivi sui social: è lì che abbiamo pescato qualche foto attuale.

Lui è Dylan Sprouse:

Erano belli da bambini, oggi sono due uomini molto fascinosi! La trasformazione è notevole!

I gemelli hanno recitato inoltre in Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto da Asia Argento, in Il principe e il Povero. Entrambi, nonostante la loro brillante carriera da attori, si sono laureati nel 2015. Sono attivi nella Koyamada Foundation, un’associazione giapponese di volontariato che promuove lo scambio di culture tra giovani.