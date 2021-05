Jasmine Carrisi l’ha detto soltanto adesso, spunta un retroscena con suo padre Al Bano: la rivelazione.

Ormai non si fa che parlare di lei, dato che, come è noto, Jasmine Carrisi ha da poco dato vita al nuovo singolo Calamite, che a quanto pare, è già ascoltatissimo. La figlia di Al Bano ha deciso di percorrere la medesima strada di suo padre, e sembra avere tutte le carte in regola per farlo.

In un’intervista al Corriere, prima dell’uscita del suo nuovo singolo, si è raccontata, parlando anche di un aneddoto avvenuto con suo padre. L’ha rivelato soltanto adesso.

Jasmine Carrisi l’ha rivelato: c’entra suo padre Al Bano, incredibile retroscena!

Jasmine Carrisi sta spopolando con il suo nuovo brano, uscito da pochissimo, intitolato Calamite. Il video è già sulle piattaforme digitali, e ha conquistato migliaia di visualizzazioni. A quanto pare, la figlia di Al Bano ha deciso di intraprendere la strada di suo padre, e di immergersi nella carriera di cantante.

L’artista, come abbiamo svelato, sta spopolando con il suo nuovo brano, ma proprio a tal proposito, è emerso un retroscena che nessuno sapeva. Infatti, come raccontato da Jasmine, inizialmente, lei aveva scelto per il suo brano il titolo Verso Sud, ma poi ha deciso di cambiare, e di utilizzare Calamite, grazie a papà Al Bano.

La cantante ha rivelato che Al Bano l’avrebbe convinta a chiamarla, appunto Calamita: “Aveva ragione lui, però è stata una trattativa accesa”. La canzone sarebbe un inno al valore di incontrarsi dal vero. Il testo, sembrerebbe essere nato durante il lockdown, proprio mentre Jasmine avrebbe preso il diploma a distanza. Sicuramente, come già stiamo vedendo, Calamite avrà un immenso successo!