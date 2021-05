Alessia Marcuzzi, solo adesso salta fuori un retroscena davvero “clamoroso”: ci avete mai fatto caso? L’ha “confessato” sui social.

È una delle più grandi conduttrici di sempre, Alessia Marcuzzi. Attualmente, al timone de Le Iene Show, la splendida romana è stata la colonna portante di numerosi programmi di successo. A partire da “Colpo di fulmine” e “Festivalbar”. Fino al “Grande Fratello Vip” e “Temptation Island Vip” e tantissimi altri. Insomma, una carriera davvero impressionante, c’è da ammetterlo. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua bravura ed immensa simpatia non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco, ma sapete che soltanto adesso è spuntato un retroscena davvero “clamoroso”? Avete letto proprio bene, si!

Mancavano pochissime ore alla puntata de Le Iene Show di ieri sera, Martedì 25 Maggio, quando Alessia Marcuzzi ha deciso di “mostrare” al suo pubblico social un retroscena davvero incredibile. “Indecisa”, scrive la conduttrice romana a corredo di questa foto. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi? Scopriamolo insieme!

Alessia Marcuzzi, spunta un retroscena inedito: l’avete mai notato?

È attivissima sul suo canale social ufficiale, Alessia Marcuzzi. Protagonista indiscussa di incantevoli scatti fotografici, la conduttrice romana è solita rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che le succede. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, pensate! A distanza di pochissime ore dall’inizio della nuova puntata de Le Iene Show di Martedì 25 Maggio, la bellissima Marcuzzi non ha affatto potuto fare a meno di mostrare qualcosa di inedito di sé. Si, avete letto proprio bene! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di che cosa parliamo esattamente?

Senza alcun dubbio, non tutti ve ne sarete resi conto! Ed è per questo motivo che Alessia Marcuzzi ha voluto “mostrarlo” apertamente? Sia chiaro: assolutamente nulla di grave! Piuttosto, la conduttrice romana ha voluto mostrare un retroscena inedito del suo look. Ci avete mai fatto caso anche voi? Bando alle ciance: capiamone di più!

“Indecisa”, scrive Alessia Marcuzzi a corredo di questo post. Mostrando, quindi, l’extension che da lì a poco avrebbe indossato per la puntata de Le Iene Show. Ci avevate mai fatto caso anche voi?