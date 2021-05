Il nuovo investimento del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è sorprendente: l’imprenditore statunitense si è lanciato in tutt’altro progetto.

E’ il re dell’e-commerce, uno degli uomini più ricchi del pianeta: parliamo di Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon. La celeberrima società di commercio elettronico non è però l’unica ‘creatura’ dell’imprenditore americano. Sappiamo infatti che Bezos è anche fondatore di Blue Origin, società di start up per voli nello spazio oltre ad essere il proprietario di The Washington Post.

Lo spirito imprenditoriale non gli è mai mancato e lo dimostra il fatto che si sia lanciato in una nuova avventura facendo un investimento stellare in un campo molto diverso dal suo. Scopriamo tutto nel dettaglio!

Amazon, Jeff Bezos investe in una nuova avventura: di cosa si tratta

Bezos ha deciso di stupire tutti coloro che lo ammirano per la sua straordinaria carriera decidendo di fare un grosso investimento nel cinema, un ramo totalmente avulso da quelli di cui si è occupato finora. Proprio così: il magnate americano ha deciso che Amazon comprerà la Metro Goldwyn Mayer per 8,45 miliardi di dollari. Un acquisto niente male, per la compagnia si tratta del secondo più importante: ricordiamo che nel 2017 acquisì la catena di supermercati Whole Foods per ben 13,7 miliardi.

“Oggi un accordo di fusione definitivo”, annuncia ufficialmente il colosso Amazon. La Metro Goldwyn Mayer ha prodotto più di 4.000 film tra cui dei veri classici del cinema mondiale come Basic Instinct, James Bond, Il silenzio degli innocenti, Rocky e 17.000 programmi tv. Una larga offerta per Amazon Prime, quindi.

Entusiasta del progetto Mike Hopkins, VP senior di Prime Video e Amazon Studios, che spiega: “Il vero valore finanziario alla base di questo accordo è il tesoro di proprietà intellettuale nell’ampio catalogo che abbiamo intenzione di reimmaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di Metro Goldwyn Mayer”.

Un arricchimento del lavoro di Amazon Studios, che finora si è occupata principalmente di serie tv.