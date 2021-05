Amici 20, Deddy e Rosa si sono lasciati? Il cantante rompe il silenzio, ecco cosa è emerso.

Si è conclusa da circa dieci giorni la ventesima edizione di Amici, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad essere al centro dell’attenzione dei fan. Che per mesi e mesi hanno seguito il loro percorso nella scuola più famosa della tv. Tra gli allievi più amati di questa edizione c’è senza dubbio Deddy, uno dei cantanti arrivati in finalissima. Un percorso bellissimo quello del concorrente, che è cresciuto molto grazie agli insegnamenti ricevuti nel talent. E nella scuola Deddy ha trovato anche l’amore, iniziando una storia con la ballerina Rosa Di Grazia. Al termine del talent, però, i fan si chiedono se la coppia sia ancora legata. Sui social, infatti, i due non si sono mai mostrati insieme, né sono apparse foto o messaggi che li riguardano. Si sono lasciati? A rispondere ai fan è stato proprio Deddy, ecco le sue parole, riportate da Isa e Chia.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, Deddy e Rosa si sono lasciati dopo il programma? Arrivano le parole del cantante

Deddy e Rosa si sono lasciati dopo Amici 20? In tanti se lo chiedono e lo hanno chiesto proprio al cantante, poche ore fa. Durante un evento online in cui ha incontrato alcuni fan, a Deddy è stata rivolta proprio una domanda riguardante la ballerina napoletana. Le parole del cantante non fanno ben sperare: “Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni..”, queste le parole del cantante, che dopo un po’ ha parlato di nuovo di musica. Per vedere il video pubblicato da Isa e Chia, clicca qui.

Insomma, non è ancora chiaro quale sia la reale situazione tra i due ex concorrenti di Amici. Sicuramente, la distanza non gioca a loro favore: ricordiamo che Deddy è di Torino, mentre Rosa abita a Napoli. Tra i due sarà un distacco passeggero o la storia è davvero giunta al capolinea?