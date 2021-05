Attacco diretto ad Alba Parietti che su instagram non le manda a dire: la sua risposta è di gran classe.

Tutti siamo avvezzi a condividere spesso immagini sui nostri canali social, che sia un selfie o una foto con un’amica, il mondo del web fa parte della nostra vita. E anche i personaggi del mondo dello spettacolo pubblicano spesso scatti particolari, un modo questo anche di rendere partecipi i propri follower, che sono migliaia, e restringere le distanze con loro.

Alba Parietti, si sa, è uno dei personaggi più noti, e sicuramente anche più amati e seguiti. La conduttrice è molto attiva sui social, e il suo profilo instagram è ricco di immagini, che siano di lavoro, o di ambito privato. Ovviamente, data la sua forte popolarità, ogni suo post riceve numerosi commenti. Purtroppo, sotto una foto da lei pubblicata nelle ultime ore, un utente l’ha attaccata. Ecco cos’è successo, entriamo nel dettaglio.

Attacco diretto ad Alba Parietti: la sua risposta merita applausi

Purtroppo, come abbiamo appena svelato, Alba Parietti si è trovata a fare i conti con un duro attacco, da parte di un suo follower. La showgirl ha pubblicato una foto, com’è solita fare, sul suo canale instagram, dove, però, in basso, qualcuno l’ha duramente attaccata.

“Bellissima, però dovresti fare qualcosa per riportare le labbra alla sua naturale dimensione, il resto è perfetto. Possibile che la chirurgia non ti aiuta in ciò?”, questo il commento di un utente, riportato in basso ad una sua foto. Ma la Parietti non le manda a dire, la conosciamo benissimo, e la sua risposta è arrivata immediata: “.. ancora? Ma lo ha capito che mi piaccio così? Lo ripeto da 30 anni.”.

Queste le parole della conduttrice, in risposta al commento dell’utente.