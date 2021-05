Barbara D’Urso ha pubblicato poco fa un video del passato sul suo profilo Instagram: il siparietto è comico, era in compagnia di Raffaella Carrà! Ve lo mostriamo subito.

Barbara D’Urso è una delle donne più famose d’Italia. La conduttrice Mediaset porta avanti i suoi show da anni e con grande successo: i suoi dati auditel sono sempre alle stelle! Pomeriggio Cinque e Domenica Live regalano intrattenimento, informazione e gossip: i telespettatori Mediaset non potrebbero mai fare a meno di lei! Molto attiva anche sui social, la D’Urso regala ogni giorno scatti di sé e della sua vita: pochissimi minuti fa ha pubblicato un video del passato davvero pazzesco. Si tratta di un ‘video ricordo’ che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan: era in diretta su Rai Uno insieme a Raffaella Carrà. Quello che successe è incredibile. Ve lo mostriamo subito.

Potrebbe interessarti anche Barbara D’Urso insieme ai suoi fratelli, Daniela e Alessandro: li avete mai visti? Lo scatto è bellissimo

Barbara D’Urso, il video di tanti anni fa: “Io, la Carrà e le te**e”, siparietto super comico

Un video ricordo sta facendo molto chiacchierare: lo ha pubblicato pochi minuti fa Barbara D’urso sul suo profilo Instagram. Si tratta di un video in cui la conduttrice era in diretta su Rai Uno con Raffaella Carrà. La magnifica D’Urso indossava un abito aderente che metteva in risalto le sue forme pazzesche: è proprio per questo motivo ha scritto come didascalia “Io, la Carrà (che amo follemente)… E le tette”.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Nel video vediamo come la Carrà pone l’attenzione sulla scollatura dell’attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. “I miei bambini sono stati molto felici quando sono nati” aveva risposto Barbara facendo sorridere tutti. Bellissime entrambe, la D’Urso quella sera era davvero una star, ecco il video pubblicato: