Belen Rodriguez mostra la nuova cameretta di suo figlio Santiago: i più attenti avranno certamente notato quel particolare!

Belen è al settimo cielo in questo periodo: come tutti sanno, la bellissima showgirl argentina è giunta ormai quasi al termine della sua gravidanza e presto darà alla luce la sua Luna Marie. Uno splendido momento per la Rodrigue, felice accanto al compagno Antonino Spinalbese. I due si mostrano quotidianamente sui social più complici che mai e lui, nonostante la giovane età, sembra più che pronto all’arrivo della piccola.

Leggi anche—>>Belen Rodriguez immortala il momento che tutte le donne amano: lo scatto

D’altro canto, Belen è sempre stata una mamma meravigliosa e il suo piccolo Santiago è uno dei bimbi più amati sui social. Proprio a proposito di Santiago, la showgirl sudamericana ha mostrato in questi minuti su Instagram la nuova cameretta del figlio. Davvero pazzesca, con particolari unici! Soprattutto, vi colpirà un dettaglio tenerissimo, scopriamolo!

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Belen Rodriguez, la nuova cameretta del figlio è un sogno: guardate qua!

Tramite le storie sul popolare social network, Belen ha mostrato ai follower la nuova stanzetta di Santiago: un ambiente davvero particolare, dalle sfumature tra il bianco e l’azzurro, con bagno personale, un’ampia scrivania, letto a una piazza e mezzo, parquet e soprattutto un dettaglio tenerissimo! Ai piedi di uno dei letti tanti pupazzi di Topolino, nella sua versione originale.

Già, perché la nuova cameretta di Santiago sembra avere due piani con più di un letto. Inoltre, un altro particolare che salta agli occhi è il cuscino con la scritta “Buenos Aires”. Insomma, un tributo alle origini della mamma!

Non c’è nulla da fare, Belen sa sempre come stupire!