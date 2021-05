Siete curiosi di sapere com’è diventato ricco Bill Gates? La sua storia è davvero incredibile: non ci crederete nemmeno voi!

È uno degli uomini più ricchi di sempre, Bill Gates. Nato a Seattle il 28 Ottobre del 1955, nel corso degli anni è riuscito a costruirsi un patrimonio davvero incredibile. Fondatore, insieme a Paul Allen, del famosissimo software, Microsoft, il buon Gates ben presto si mette a capo dell’azienda. E, in un vero e proprio batter baleno, riesce a costruirsi un patrimonio per nulla male. A questo punto, però, ci chiediamo: come ha fatto? Attualmente, come detto poco fa, Bill Gates è considerato un uomo ricchissimo, ma come è riuscito a costruirsi tutto questo?

Leggi anche –> Bill Gates e Melinda, matrimonio finito: la coppia si lascia dopo 27 anni

Vi siete mai chiesti come ha fatto Bill Gates a costruirsi tutto questo patrimonio? Qual è stato, quindi, il suo “segreto” sul quale ha puntato in tutti questi anni? E, soprattutto, come ha fatto a diventare così ricco? Ebbene: come ogni imprenditore che si rispetti, anche Bill Gates è riuscito a sfruttare non soltanto la novità tecnologica della sua azienda, ma è riuscito ad adottare una strategia molto particolare. Scopriamola!

Segui anche il nostro canale Instagram -> clicca qui

Sapete com’è diventato ricco Bill Gates?

È partito letteralmente da zero, Bill Gates. Fondatore della Microsoft, insieme al suo compagno di studi liceali Paul Allen, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito ad accumularsi un patrimonio davvero impressionante. Tanto è vero che, da quanto si legge su Money.it, sembrerebbe che attualmente si aggiri intorno a delle cifre davvero considerevoli. Ovvero? Pensate, stiamo parlando di ben 107 miliardi di dollari. Insomma, dei numeri davvero impressionanti, c’è da ammetterlo.

A questo punto, però, ci chiediamo: come ha fatto diventare ricco, Bill Gates? Ebbene: c’è un piccolo trucchetto. Seppur, sin dal primo momento, il software Microsoft si è rivelato davvero formidabile, l’imprenditore non si è mai “accontentato”, ma ha cercato sempre di ricavare sempre di più. In primo luogo, quindi, è sempre stato attento alla concorrenza. E, soprattutto, ha sempre continuato ad essere competitivo. Un aspetto che, diciamoci la verità, è davvero formidabile.

Quindi, ricapitolando: Bill Gates ha studiato tutto nei minimi dettagli per il suo incredibile successo. Microsoft, è vero, si è rivelata immediatamente vincente, ma anche l’atteggiamento adottato dal suo fondatore non è stato affatto da meno.