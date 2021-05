Carlo Conti in tv con lei, magnifico annuncio: “Da non perdere”

Carlo Conti sarà tra pochissimo in tv, ma non da solo, infatti, ad ‘affiancarlo’ ci sarà proprio lei!

Ebbene sì, finalmente, dopo il rinvio a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione incontrollata del coronavirus, torna Lo Zecchino D’oro, con Carlo Conti. Siamo giunti alla 63esima edizione del festival della canzone per bambini, che, come svelato, tornerà tra pochissimo, precisamente domenica 30 maggio.

Ad ‘affiancare’ il conduttore, però, ci sarà proprio lei, una delle presentatrici più amate ed apprezzate della televisione italiana, la conduttrice che ogni domenica ci fa compagnia, e la sua trasmissione raccoglie ascolti record, e allora, di chi stiamo parlando?

Carlo Conti torna in tv, e al suo fianco ci sarà lei: magnifico annuncio!

Domenica 30 maggio, come vi abbiamo appena svelato, andrà in onda la 63esima edizione del festival della canzone per bambini, Lo Zecchino D’Oro. Lo show, doveva essere trasmesso a dicembre, ma a causa dell’emergenza sanitaria vissuta, si è deciso di rinviarlo. Ora, finalmente, la decisione è stata presa, e a brevissimo, ci sarà!

Al timone dello spettacolo Carlo Conti, che sarà affiancato proprio da lei, l’amatissima Mara Venier! In realtà, dovrebbe esserci una doppia diretta, infatti, Conti dovrebbe condurre dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre la Venier dagli studi di Domenica in.

“Finalmente lo Zecchino d’Oro torna in tv con i bimbi, le canzoni e tantissime sorprese. Un appuntamento da non perdere, io e Mara- ha dichiarato Carlo Conti– vi aspettiamo per trascorrere una domenica insieme in allegria”. Uno spettacolo da non perdere, come ha espresso lo stesso conduttore, in cui avremo la possibilità di ascoltare 14 brani, con grandi giudici: Anna Tatangelo, Cristina D’Avena, Pupo, e Eleonora Daniele.