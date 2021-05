Oggi è una cantante famosissima, molto amata e dal talento straordinario, ma non solo: ricordate in quale iconica serie tv ha recitato Demi Lovato?

Talento straordinario che l’ha resa celebre fin da giovanissima: oggi Demi Lovato è una famosissima cantante, una vera stella della musica, un’artista amatissima tra le più seguite al mondo. Originaria di Albuquerque, classe 1992, si avvicina al mondo televisivo ricoprendo dapprima piccoli ruoli. Saranno, però, “Camp Rock” e “Sonny tra le stelle” a consacrarla al successo e far conoscere al pubblico il suo immenso talento di attrice e la sua voce straordinaria. Una voce potente, che la trasforma ben presto una delle cantanti più celebri e apprezzate del panorama musicale. Non solo. Demi Lovato è un’artista a 360 gradi, come ha dimostrato nelle vesti di interprete cinematografica e televisiva. Ricordate in quale iconica serie tv è apparsa Demi Lovato?

Demi Lovato, ricordate in quale iconica serie tv ha recitato?

Film, programmi televisivi, serie tv: la talentuosa attrice ha dimostrato di riuscire a bucare lo schermo e possedere un talento che abbraccia ambiti diversi. Sebbene, di recente, si sia focalizzata principalmente sulla carriera canora, fino allo scorso anno l’abbiamo ammirata anche nelle vesti di attrice.

Non tutti ricordano, forse, che Demi Lovato è apparsa in un episodio di una produzione davvero amatissima della televisione americana. Di che si tratta? Ebbene, la celebre stella ha preso parte ad una puntata di “Gray’s Anatomy” nel 2010. Interpretava le vesti di una paziente ritenuta schizofrenica da molti medici. Il suo caso, però, si rivelerà ben più complesso. Demi Lovato ha poi preso parte anche a “Glee”, altro capolavoro della tv e “Will e Grace”, rispettivamente nel 2013/2014 e 2020. Una vera e propria esplosione di talento inarrestabile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi Lovato (@ddlovato)

Ricordavate la celebre artista in queste amatissime serie televisive? Non ci resta che attendere per scoprire quali altri ruoli e performance strepitose ha intenzione di regalarci la talentuosa Demi Lovato!