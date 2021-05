Elena Morali, avete mai visto il suo papà? Sui social, non si fa altro che parlare di lui: è spuntato uno scatto insieme, incredibile!

È uno dei personaggi televisivi più amati di sempre, Elena Morali. Entrata a far parte dello spettacolo in seguito alla sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, la giovanissima di Bergamo ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, ancora adesso, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Attualmente, sappiamo che è felicemente impegnata con Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del GF. Ma della sua famiglia, invece?

Se vi chiedessimo se avete mai visto il papà di Elena Morali, ci sapreste dare una risposta? Ebbene. Se anche voi siete curiosi di vederlo, ve lo mostriamo noi immediatamente! Sui social, la splendida Morali ha condiviso una foto in sua compagnia. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Perché? Scopriamolo!

Elena Morali, avete mai visto il suo papà? Lo scatto social: avete notato anche voi?

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Elena Morali è attivissima e seguitissima. Oltre a condividere incantevoli scatti fotografici che sottolineano la sua immensa bellezza, l’ex concorrente de La Pupa e Il secchione è solita rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che le succede. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in giro per la sua città, la splendida Morali si è mostrata in compagnia del suo papà.

Voi avete mai visto il papà di Elena Morali? Ci pensiamo noi a farlo! Pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex de La Pupa e il Secchione si è mostrata in sua compagnia. Ed ha catturato l’attenzione di tutti. Perché? Date un po’ uno sguardo qui:

“Quanti anni ha secondo voi?”, chiede Elena Morali ai suoi sostenitori. Ebbene. Ve ne siete fatti un’idea? State tranquilli, ci pensa la stessa Elena a svelare ogni cosa. Leggete:

Avete letto proprio bene, si! Il padre di Elena Morali ha 82 anni. L’avreste mai detto?