Emilio Fede è un famosissimo conduttore, giornalista e scrittore, ma sapete che lavoro fa sua figlia? Non tutti conoscono lo conoscono.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Emilio Fede. Per anni, al timone del famosissimo e seguitissimo telegiornale di Rete Quattro, il buon Fede vanta di un clamoroso seguito. Attualmente, è vero, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, eppure continua ad essere ricordate con immenso affetto e stima da tutti il pubblico italiano. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In particolare, cosa sappiamo della sua famiglia? Da quanto si apprende dal web, Emilio Fede è sposato, esattamente dal 1965, con la giornalista ed ex senatrice Diana De Feo. Ed è padre di due splendide ragazze: Sveva e Simona.

Ecco. A proposito di quest’ultima, cosa sappiamo su di lei? Ad esempio, siete curiosi di sapere qual è il suo lavoro? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa! Sembrerebbe, infatti, che anche la figlia di Emilio Fede abbia deciso di seguire le orme di sua madre, ma non solo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Emilio Fede, che lavoro fa sua figlia? Non tutti lo sanno!

Cosa sappiamo, quindi, della vita privata di Emilio Fede? Come dicevamo precedentemente, il famoso conduttore è sposato dal 1965 con un’ex senatrice. Ad esempio, che lavoro sua figlia? Ebbene: se siete curiosi di saperlo, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si apprende dal sito ufficiale di Forza Italia, sembrerebbe che Simona Fede, è questo il nome della figlia di Emilio Fede, sia impegnata anche nella politica.

“Sono un’imprenditrice che opera nel campo dell’architettura da 10 anni in

tutta Europa e anche negli Stati Uniti”, ha iniziato a dire Simona Fede. Ma non è affatto finita qui. Seguendo le orme di suo nonno materno, ma anche di suo padre, anche Simona Fede ha continuato il suo percorso all’interno della politica. “Vorrei dire: perché di nuovo in politica? Perché la politica fa parte del mio DNA”, ha continuato a dire.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza?