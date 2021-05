L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fu la scelta del tronista di allora: oggi ha annunciato di essere in dolce attesa. Diventerà presto mamma!

In tanti ricorderanno il trono di Mariano Catanzaro. L’ex tronista di Uomini e Donne ha regalato tante emozioni ma anche tanto divertimento, visto il suo carattere energico! Tra le sue corteggiatrici c’era anche lei, divenuta poi la scelta del napoletano. Parliamo di Valentina Pivati. Le cose tra i due, una volta usciti insieme dal programma, non andarono come sperato: la loro relazione durò poco, dopo il programma. La Pivati dal 2018 è legata sentimentalmente con Andrea Concato: i due presto diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato poche ore fa dai canali social dell’ex corteggiatrice: le sue parole sono ricche d’amore. Diventerà mamma per la prima volta. Ecco le parole.

Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice in dolce attesa: "Sogno diventato realtà", diventerà presto mamma!

Il sogno di diventare mamma per Valentina Pivati diventa realtà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Mariano Catanzaro, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Con un tenerissimo scatto insieme al suo compagno Andrea, fa sapere di aspettare un bimbo. “Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni, ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo” ha scritto Valentina su Instagram.

“A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Sapete che cresci sempre di più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire” ha proseguito. Valentina è emozionata e non vede l’ora di poter conoscere il bambino che porta in grembo.