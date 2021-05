Gigi Proietti, durissimo colpo per la famiglia dell’attore romano: le sue ceneri sono state trasportate in Umbria, cos’è accaduto.

Era esattamente il 2 Novembre scorso quando Gigi Proietti, nello stesso giorno del suo ottantesimo compleanno, è scomparso. Ricoverato da diversi giorni all’interno di una clinica romana per alcuni problemi cardiaci, l’attore romano è venuto a mancare dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Una notizia davvero sconvolgente, lo si ricorda benissimo. E che, com’è giusto che sia, ha gettato nello sconforto tutti i milioni di suoi ammiratori.

A distanza di ben sei mesi dalla sua morte, però, sembrerebbe che non ci sia affatto pace per Gigi Proietti e la sua splendida famiglia. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che le ceneri dell’attore romano siano state trasportate in Umbria. Si, avete letto proprio bene: nato e cresciuto a Roma, purtroppo, non può essere seppellito nel cimitero della sua città. Perché? Il motivo vi lascerà senza parole, ne siamo certi. Scopriamolo!

Gigi Proietti, ceneri trasportate in Umbria: duro colpo, cos’è successo

Sono trascorsi poco più di sei mesi da quando Gigi Proietti, all’età di ottanta anni, è morto. Eppure, a distanza di tempo, sembrerebbe non esserci affatto pace né per lui e né per la sua famiglia. Stando a quanto si apprende da La Repubblica, infatti, sembrerebbe che le ceneri dell’attore romano siano state momentaneamente trasportate in Umbria, nello stesso cimitero dove sono sepolti i suoi genitori. A questo punto, però, ci chiediamo: perché? Da quanto si apprende, sembrerebbe che nel cimitero romano non ci sia posto. E che è proprio per questo motivo, quindi, che si è deciso di trovare un’altra collazione momentanea.

Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la situazione dei cimiteri romani non sia una delle migliori. E, purtroppo, a farne le spese sono proprio le salme dei defunti. Insomma, una situazione davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere.

Al momento, quindi, le ceneri di Gigi Proietti sono state trasportate al cimitero di Umbria. Ci auguriamo che, molto presto, queste potranno essere riportate nella sua città del cuore.