Riccioli biondi e occhioni chiari, Hilarie Burton è stata l’indimenticabile Peyton di “One Tree Hill”: l’eccezionale retroscena su due amatissime serie tv, lo sapevate?

Hilarie Burton ha conquistato il pubblico nei panni di Peyton nell’amatissimo “One Tree Hill”: riccioli biondi e grandi occhioni, ha fatto innamorare i telespettatori nei panni dell’introversa ma determinata adolescente. Originaria di Sterling, classe 1982, la celebre attrice ha preso parte a moltissime produzioni televisive e, prima di raggiunge la fama con “One Tree Hill”, l’abbiamo ammirata anche in “Dawson’s Creek”. C’è un retroscena davvero particolare che riguarda Hilarie Burton e alcune delle serie tv a cui ha preso parte: molti non lo immaginano e vi lascerà davvero senza parole. Pronti a scoprire di che si tratta?

Hilarie Burton, straordinario retroscena: riguarda due celebri serie tv, lo sapevate?

Dopo “One Tree Hill”, Hilarie Burton ha continuato a lavorare per il piccolo schermo. Ha preso parte a “White Collar”, “Castle” e “Lethal Weapon”. Ma non solo. La talentuosa attrice ha anche recitato in alcuni episodi di due serie tv davvero amatissime. Si tratta di “Gray’s Anatomy” e “The Walking Dead”. Il suo grande talento ha conquistato il pubblico, ma molti non conoscono un tenerissimo retroscena a tal proposito.

Forse non tutti lo sanno, ma Hilarie Burton è sposata con l’attore Jeffrey Dean Morgan. Di chi si tratta? Dell’amatissimo interprete di “Danny” in Gray’s Anatomy, il paziente di cui Izzie si innamora e che, purtroppo, muore. Ancora, Jeffrey Dean Morgan è anche il volto di Negan, il temibile antagonista di alcune stagioni di “The Walking Dead” e Hilarie Burton, nella serie, ricopre il ruolo proprio di sua moglie Lucille! Straordinario, non trovate?

Una coppia meravigliosa e piena di talento, perfetta sia fuori che sul set. Sapevate che Hilarie e il marito avessero recitato nelle stesse serie tv? Un tenerissimo dettaglio che riguarda due attori strepitosi!