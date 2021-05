Isola dei Famosi 2021, il medico lancia l’allarme per la salute dei naufraghi in gara: la perdita di peso è troppo grande, cosa sta succedendo al programma.

L’Isola dei Famosi è il reality show condotto da Ilary Blasi: i concorrenti vengono messi a dura prova su un’isola deserta in Honduras. Si tratta di una vera e propria lotta alla sopravvivenza: i naufraghi devono rimediarsi cibo e ripari sicuri. La finale si avvicina ed i primi due protagonisti, già finalisti, che hanno conquistato il pubblico sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Chi si aggiungerà ai due giovani naufraghi? Chi invece vincerà proprio il reality? Manca poco alla fine del programma ma qualcuno ha commentato quanto sta accadendo. Si tratta di un medico nutrizionista, Nicola Sorrentino.

Isola dei Famosi, “E’ pericoloso”: cosa sta succedendo col programma di Ilary Blasi

E’ evidente agli occhi di tutti che i naufraghi stanno dimagrendo in maniera incredibile. I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono costretti a mangiare solo pesce e riso, alimenti insufficienti per poter stare bene ed in forma. Ha commentato quanto sta accadendo il medico nutrizionista Nicola Sorrentino: ha lanciato un vero e proprio allarme. Il dottore ha rivolto un appello, tra le pagine di Nuovo Tv, alla produzione del programma: “E’ pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia”. Il pericolo è anche per chi guarda il reality: qualcuno potrebbe pensare che per dimagrire basti non mangiare.

Alcuni naufraghi in particolare hanno perso molti kili: Andrea Cerioli ad esempio è dimagrito 16 kili, Fariba Tehrani ne ha persi 9 mentre Awed è diventato davvero quasi scheletrico. Sono tutti particolarmente dimagriti ed in tanti spesso si sono sentiti poco bene. Cambieranno le cose? Intanto, grazie al gesto estremo di Ignazio Moser, quello di tagliarsi i capelli a zero, tutti i naufraghi avranno una settimana di pasta. Tutti i giorni riceveranno un piatto di spaghetti.