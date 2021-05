Nelle ultime ore non si fa che parlare di lei, Jennifer Lopez, dato che è divenuta la protagonista di un vero colpo di scena, e nessuno poteva immaginarlo.

Negli ultimi giorni si è molto parlato di Jennifer Lopez, che sembra non distogliere l’attenzione dei riflettori su di lei. Il motivo? Tutto è partito dalla crisi con Alex Rodriguez, di cui si è tanto parlato, per sfociare, negli ultimi giorni, alla scelta della separazione. La coppia, infatti, è scoppiata, e hanno così deciso di non continuare la relazione.

Ma non è finita qui, perchè da alcune ore, Jennifer Lopez sembra essere nuovamente al centro del gossip, a quanto pare, l’artista sarebbe stata paparazzata con Ben Affleck, suo ex fidanzato. Ma cos’è successo esattamente fra i due? Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Jennifer Lopez, nessuno poteva immaginarlo: è successo nelle ultime ore

Sembra non spegnersi la luce dei riflettori che circola intorno alla vita privata di Jennifer Lopez, dopo l’annuncio della separazione da Alex Rodriguez, l’artista sembrerebbe essere stata paparazzata in un dolce atteggiamento proprio con un attore famosissimo, lui è Ben Affleck.

In realtà, i due si sarebbero ritrovati in palestra, arrivati separatamente, con due istruttori diversi, ma sembrerebbe che la relazione non sia stata nascosta, dato che, proprio nel luogo di allenamento sono apparsi molto vicini e super affiatati, addirittura si parlerebbe di uno scambi di baci, questo almeno quanto rivelato da una anonima fonte a ET.

La ‘coppia’, mentre era intenta ad allenarsi non avrebbe assolutamente cercato di nascondere la forte intesa e la vicinanza ricomparsa, dopo circa 17 anni di distanza dal loro addio. Sembrerebbe, quindi, che Jennifer Lopez e Ben Affleck siano ritornasti insieme, ma sarà davvero così? Non abbiamo certezza, anche se, da quanto si apprende, la risposta non potrebbe che essere positiva, ma sicuramente la bella artista, forse, più avanti, parlerà alla luce del sole, magari dando una conferma.