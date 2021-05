Sono passati esattamente 20 anni da Il Gladiatore, ma sapete com’è diventata oggi la splendida Lucilla? Resterete senza parole!

Diteci la verità: chi di voi non ha mai visto, almeno una volta nella vita, il film “Il Gladiatore”? Decisamente nessuno! Diretto da Ridley Scott ed interpretato dal fior fiore della recitazione americana, la pellicola cinematografica seppure sia stata pubblicata nel lontano 2000, non è uscito mai più dalla testa dei suoi telespettatori. Insomma, chi ha visto il film ne è rimasto completamente folgorato, c’è da ammetterlo. Ed è anche per questo motivo che, spesso e volentieri, viene mandato in onda anche sul piccolo schermo.

A prendere parte al film, come dicevamo precedentemente, ci sono davvero tantissimi personaggi. A partire, quindi, dal grandissimo Russel Crowe, che interpreta proprio il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Fino a Joaquin Phoenix, nel ruolo di Commodo, Augusta Lucilla, nei panni della sorella di Commodo e figlia dell’imperatore Marco Aurelio, e tantissimi altri attori. Ecco, ma a proposito di Lucilla, sapete com’è diventata oggi? Sono passati più di vent’anni dall’uscita del film, ma com’è diventata la sua interprete? Resterete anche voi senza parole!

È la splendida Lucilla de Il Gladiatore, com’è diventata oggi? Che incanto!

Nel film “Il Gladiatore”, quindi, la splendida Connie Nielsen ha vestito i panni di Augusta Lucilla. Adesso, però, com’è diventata? Se già all’epoca dell’uscita del film, avvenuta esattamente negli Stati Uniti il 5 Maggio del 2000, l’attrice vantava di un fascino davvero irresistibile, come sarà diventata adesso?

Ne sono passati di anni dalla primissima uscita del film “Il Gladiatore” e di acqua sotto i ponti ne è passata, come sono diventati oggi i suoi attori principali? Appurato che Russel Crowe continua a decantare di un successo impressionante e che, proprio recentemente, abbiamo visto il fascino Joaquin Phoenix vestire i panni di “Joker”, siete curiosi di vedere com’è oggi la splendida Lucilla? Ebbene: così come vent’anni fa, Connie Nielsen è davvero bellissima! Cosa ce lo fa pensare? La risposta è semplice: la sua bacheca Instagram. Protagonista indiscussa di scatti fotografici più che incantevoli, l’attrice è la piena dimostrazione che il tempo per lei non è affatto passato. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non è splendida?