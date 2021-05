Chi è Martina Socrate, tra le tiktoker più famose del web: il suo è un talento davvero particolare, scopriamo di cosa si tratta!

Con oltre 1 milione di follower su TikTok, Martina Socrate a soli 22 anni si è imposta nel mondo social come uno dei fenomeni più rilevanti. Ciò che rende particolari e interessanti i suoi video è un suo talento molto speciale, sapete di cosa si tratta? Intanto, il suo successo l’ha portata anche a pubblicare un libro, uscito proprio ieri 25 maggio. Si intitola “Andava tutto troppo bene” ed è una sorta di dialogo tra la Martina bambina e la Martina da anziana.

In un’intervista a Il Mattino, la tiktoker ha rivelato di aver avuto esperienze spiacevoli da piccola a scuola e che oggi si rivolgerebbe alla se stessa bambina dicendole: “Se potessi le direi di non dubitare nemmeno per un attimo e che un giorno capirà”.

Ma per quale motivo questa giovane e brillante influencer riscuote così tanto successo? Scopriamo in cosa si distingue.

Martina Socrate, il suo talento su TikTok conquista i fan: ecco perché i suoi video piacciono così tanto

Per raggiungere la fama sui social non è sempre necessario pubblicare chissà quali contenuti particolari. Lo sa bene Khaby Lame che con i suoi divertentissimi ma semplici video è diventato una vera star della piattaforma cinese.

Per quanto riguarda Martina Socrate, dimenticatevi i soliti balletti che vanno tanto di moda su TikTok. I suoi video possono essere definiti ‘comedy’: lei prende degli audio divertenti e li interpreta con espressioni del volto e movenze del corpo. Per far questo, sfrutta la sua bravura nel Lip Sync, ma cosa vuol dire? Ebbene, si tratta della perfetta sincronizzazione tra movimenti delle labbra e suono.

Se non l’avete ancora fatto, andate a guardare i video di Martina, non ve ne pentirete!