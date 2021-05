Parliamo di uno dei volti più iconici del cinema, una vera e propria colonna portante della recitazione: sapete in cosa è laureata la straordinaria Meryl Streep?

Colonna portante del cinema, Meryl Streep è una delle icone della recitazione a livello mondiale. Originaria di Summit, classe 1949, ha conquistato per tre volte l’ambitissima statuetta del premio Oscar. Ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione prendendo parte ad alcuni spettacoli teatrali a New York, dove si era trasferita. Grazie al suo secondo film per il grande schermo, “Il cacciatore”, riceve la primissima nomination agli Oscar. Una carriera strepitosa fatta di pellicole e performance indimenticabili. Meryl Streep si è calata in opere drammatiche, in commedie, perfino in musical dimostrando che il suo talento non ha alcun limite. Un vero e proprio “mostro sacro” dell’interpretazione. Ma anche una donna dall’intelligenza brillante, la profonda cultura e un fascino senza tempo. Sapete in cosa è laureata Meryl Streep?

In cosa è laureata l’iconica Meryl Streep?

Non sarebbe possibile dare il giusto lustro e plauso alla sua carriera senza rischiare di tralasciare dettagli e interpretazioni fondamentali. Del suo privato, possiamo dire che è felicemente sposata e madre di quattro figli, oltre che essere diventata nonna per la prima volta nel 2019. Meryl Streep è quel genere di attrice che resterà sempre impressa nell’immaginario e nella memoria collettiva per la sua capacità di dar vita a personaggi realistici e tridimensionali, ricchi di sfumature.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma la straordinaria interprete si è laureata in drammaturgia a Yale. In seguito, per riuscire a specializzarsi in arte drammatica, ha lavorato duramente. Per mantenersi e pagare gli studi, infatti, si è cimentata in diversi lavori, come la cameriera e la dattilografa. Determinata e inarrestabile! Lo avreste mai immaginato?

Un’attrice fenomenale che, siamo certi, regalerà altre performance indimenticabili. Siete d’accordo anche voi?