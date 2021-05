Michelle Hunziker porta a Striscia La notizia un ospite molto speciale: l’ha appena rivelato.

Questa sera, una nuova puntata di Striscia La Notizia andrà in onda, il noto tg satirico ci accompagna portando nelle nostre case tanta informazione, ma anche molto umorismo. Ebbene, proprio fra poche ore, avremo modo di vedere un nuovo ospite.

Infatti, la bella Michelle Hunziker ha appena rivelato, tramite le sue storie instagram, chi sarà: siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Michelle Hunziker porta a Striscia La Notizia un ospite: chi è?

Michelle Hunziker sappiamo è molto attiva sui social, e non manca certamente di mostrare ai suoi follower momenti che riguardano la sua quotidianità, dividendosi tra lavoro e vita privata. La conduttrice è sicuramente una delle più amate ed apprezzate della televisione italiana, col suo fare, tanto allegro e spumeggiante, riesce a far sorridere sempre il pubblico.

Come vi abbiamo poco fa svelato, Michelle, ha rivelato tramite le sue storie instagram, cosa succederà questa sera, a Striscia La Notizia. A quanto pare, ci sarà un ospite speciale, che porterà con sè. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Osservate in basso, dovrebbe arrivare proprio con Lilly. “Oggi la Lilly è venuta con la mamma a Striscia, come ai vecchi tempi, un po’ di esclusività.. cosa stai controllando?!“, ha proseguito la Hunziker, parlando giocosamente con il cagnolino.

Ovviamente, è possibile anche che Michelle abbia portato il cucciolo a quattro zampe, ma che non sia in studio, durante la messa in onda della trasmissione. Questo, ovviamente lo scopriremo solo questa sera, seguendo la nuova scoppiettante puntata di Striscia La notizia!