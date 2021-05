Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno formato una delle coppie più amate dello spettacolo, ma sapete quanto è costato il loro divorzio?

Correva esattamente il 18 Gennaio del 1986 quando Pippo Baudo quando, dopo già un precedentemente matrimonio naufragato, convolava a nozze con Katia Ricciarelli. Rispettivamente amatissimo conduttore ed amatissima voce della lirica italiana, la coppia ha fatto innamorare milioni e milioni di italiani. Purtroppo, lo sappiamo benissimo, la loro storia d’amore non è andata a buon fine. Nel 2004, infatti, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono detti “addio”. E nel 2007, quindi tre anni dopo la separazione, è giunto il divorzio.

La notizia del divorzio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, diciamoci la verità, ha scosso davvero tutti. Ecco, ma siete curiosi di sapere quanto è costato all’amatissimo conduttore? Da quanto si apprende da “Il Corriere della Sera” in un articolo datato 2005, sembrerebbe che la cifra versata ogni mese sia stata davvero superlativa. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: stenterete anche voi a crederci!

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, quanto è costato il divorzio? Cifra astronomica!

Sono passati esattamente ventitré anni dal divorzio definitivo tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Dopo essersi detti “addio” tre anni prima, la coppia è giunta alle ultime fasi della loro separazione. Quanto è costato, però, il loro divorzio? In particolare, l’amatissimo conduttore quanto ha dovuto versare, ogni mese, alla sua ex moglie? Ebbene: come dicevamo precedentemente, da quanto si apprende da “Il Corriere della Sera”, sembrerebbe che la cifra abbia raggiunto dei numeri piuttosto considerevoli.

Da quanto si legge su “Il Corriere della Sera”, sembrerebbe che il divorzio da Katia Ricciarelli sia costato piuttosto caro. Pensate, si parlerebbe di ben 12 mila euro di alimenti al mese da dover versare alla famosissima cantante lirica.

Ovviamente, sia chiaro: questa è una notizia datata 2005. Da come si può capire, quindi, è risalente a ben 16 anni fa. Attualmente, dunque, non sappiamo se le cose siano cambiate! Voi cosa ne pensate?