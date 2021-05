Taylor Mega mostra a tutti la sua nuova casa: il bagno con i particolari gold è pazzesco, ecco le foto pubblicate nelle sue Instagram story!

Classe ’93, Taylor Mega è nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e complici i suoi scatti super sensuali ed i gossip, è diventata famosa. Su Instagram l’incantevole influencer è seguita da tantissime persone: il profilo vanta oltre 2 milioni di utenti! E’ stata spesso protagonista in televisione: Taylor è stata nel cast de l’Isola dei Famosi e nella Casa del GF VIP. Insomma, in Italia è molto conosciuta: sapete che vive in una casa magnifica? L’influencer proprio nelle ultime ore ha mostrato il suo meraviglioso bagno.

La nuova casa di Taylor Mega lascia tutti di stucco: “Mi hanno accontentata”, particolari ‘gold’ incredibili

Taylor Mega nelle ultime ore ha mostrato ai suoi fan di Instagram il suo nuovo bagno. L’influencer è entusiasta del lavoro svolto dagli operai: le hanno regalato dei ‘particolari gold’ davvero pazzeschi. Ma non solo: Taylor spiega che desiderava avere una casa piena di specchi e l’hanno pienamente accontentata.

Insomma, una casa pazzesca per l’incantevole influencer che ora potrà regalare ai suoi fan nuovi scatti pazzeschi!

La famiglia Mega

Ma conoscete i dettagli della famiglia di Taylor Mega? L’influencer ha una sorella, Giada, conosciuta come Jade. La famiglia è composta da allevatori di tacchini, un mestiere molto lontano dal mondo televisivo. Entrambe le due bellissime donne, Taylor e Jade, hanno scelto la strada del successo: oggi sono influencer e modelle! Eccole insieme vicine, in un post Instagram: si somigliano davvero tanto!