Tiziano Ferro, il fantastico annuncio a sorpresa è appena arrivato: la novità è clamorosa, accadrà tra pochissimi giorni.

L’ha appena annunciato sul suo canale social ufficiale, Tiziano Ferro. E, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, il cantante di Latina non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, a malincuore, ha annunciato ai suoi sostenitori la sospensione del suo tour nel 2021. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa.

Risale proprio a pochissimo tempo fa, quindi, l’annuncio a sorpresa che Tiziano Ferro non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una novità davvero grandiosa! Una notizia straordinaria, ve lo assicuriamo. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del suo pubblico social. Scopriamo tutto quello che occorre sapere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Tiziano Ferro, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato: incredibile!

Una vera e propria notizia straordinaria, quella che pochissime ore fa Tiziano Ferro ha annunciato sul suo canale social ufficiale, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha reso felicissimi tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Qualche novità in merito il tour? Assolutamente no! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, quello programmato per il 2021 è stato cancellato, data l’emergenza Coronavirus, ed è stato rimandato al 2022. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente?

Leggi anche –> Tiziano Ferro, emozionante traguardo: la gioia del noto cantante sui social

L’annuncio a sorpresa dato da Tiziano Ferro sul suo canale social ufficiale è davvero fantastico, ve lo assicuriamo. E siamo certi che, così come a tutto il suo pubblico, anche voi resterete contentissimi. A cosa facciamo riferimento? Guardate un po’ qui:

Avete letto proprio bene, si: Venerdì 28 Maggio, da come si legge, verrà reso disponibile il nuovo singolo de I Sottotono, che sancisce tra l’altro il loro ritorno sulla scena musicale. Al quale, a quanto pare, hanno preso parte voci straordinarie: a partire, quindi, da Tiziano Ferro fino a Gue Pequeno e Marracash. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo. Voi?