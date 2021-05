È stata una delle troniste di Uomini e Donne del 2008, ma com’è diventata oggi a distanza di ben 13 anni? Da non credere!

È uno dei veri e propri must della televisione italiana, Uomini e Donne. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2000, il dating show di Maria De Filippi ha conquistato l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua prima puntata, il programma continua ad essere un appuntamento fisso delle nostre giornate.

Nel corso di questi lunghi ed intensi vent’anni, lo sappiamo benissimo, si sono susseguiti tantissimi tronisti. Ed, ovviamente, troniste. Impossibile, quindi, dimenticare Roberto Maltoni, il primo in assoluto. Oppure, la bellissima Claudia Montanarini, di cui vi abbiamo parlato recentemente. Ma non è affatto finita qui. Perché, ammettiamolo, è assolutamente impossibile anche dimenticarsi di lei: Natalia Angelini. Entrata a fare parte della trasmissione di Uomini e Donne nel 2008, la splendida pugliese ha fatto innamorare tutti. Com’è diventata oggi? Scopriamolo!

Natalia Angelini è stata la tronista di Uomini e Donne nel 2008: com’è diventata oggi?

Correva esattamente l’edizione di Uomini e Donne 2008/2009 quando Natalia Angelini prendeva parte al programma di Maria De Filippi. Salita sul tanto ambito trono per cercare l’amore, la giovanissima tronista pugliese ha dato origine ad un percorso più unico che raro. Certo, purtroppo, dopo alcuni mesi ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere, questo è vero. Eppure, ancora adesso, la splendida Angelina viene ricordata con affetto e simpatia da tutti i sostenitori e telespettatori del programma.

Com’è cambiata, però, oggi? Sono passati esattamente 13 anni dal suo trono, ma siete curiosi di sapere com’è diventata dopo tutti questi anni? Ebbene: ci pensiamo noi! Natalia Angelini è un vero e proprio schianto! Il suo profilo Instagram è ricco di scatti fotografici. E, vi assicuriamo, tutti mirano a sottolineare la sua immensa bellezza. Insomma, possono anche essere passati 13 anni da Uomini e Donne, ma l’ex tronista è sempre uno spettacolo. Guardare per credere:

Non è bellissima? Ma poi avete notato che Natalia non è assolutamente cambiata negli anni? Dicci, qual è il tuo segreto di bellezza?!