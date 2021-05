Lutto nel mondo del cinema, è morta Isabella De Bernardi: l’attrice aveva solo 57 anni.

Una notizia giunta nelle ultime ore, Isabella De Bernardi è morta all’età di 57 anni. Attrice che ha fatto la storia del cinema per aver interpretato la ragazza hippy di ‘Un sacco bello’. Una parte che l’ha vista affiancare Carlo Verdone.

Ma l’attrice ha anche vestito altri numerosi ruoli, in Borotalco nel 1982, e ne Il bambino e il poliziotto nel 1989, e non solo, è stata anche presente in una serie italiana. La sua carriera è poi proseguita nel mondo del disegno e della grafica, passione che l’ha portata a divenire direttrice artistica.

Anche Carlo Verdone, sui social, ha espresso l’amarezza per la scomparsa di Isabella: “Oggi ci ha lasciato Isabella De Bernardi, la ‘Fiorenza’ di Un sacco bello…. Resterà sempre per me una cara amica, un’attrice che mi ha sempre esaltato, una persona spiritosa. Riposa in pace Isabella”, questo il messaggio dell’attore.