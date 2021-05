Dopo la sua esperienza ad Amici, Alessandro si è raccontato senza filtri ed ha svelato un inedito retroscena su Maria De Filippi.

È terminata da poco meno di due settimane questa ventesima edizione di Amici, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano a far tanto parlare di sé. Non facciamo riferimento a Sangiovanni, Deddy ed Aka7even, che continuano a macinare record e successi, ma anche di Alessandro Cavallo. Giunto in finale al “ballottaggio” con Giulia Stabile, la vincitrice, il ballerino pugliese è riuscito a lasciare un segno nella storia del talent. Certo, non sarà riuscito ad aggiudicarsi il premio finale, ma si può dire che Alessandro abbia vinto ugualmente. Perché? Beh, la risposta è semplice: è proprio nel corso delle ultime puntate del programma che il ballerino ha accettato un’allettante proposta di lavoro.

Nel corso di una sua intervista a TV sorrisi e canzoni, Alessandro Cavallo si è raccontato senza troppi filtri sulla lingua. E, oltre a svelare cosa succederà nel suo futuro, non ha affatto potuto fare a meno di raccontare un inedito retroscena su Maria De Filippi. Scopriamo le parole dal talentuoso ballerino pugliese.

Alessandro dopo Amici, l’inedito retroscena su Maria De Filippi: le sue parole

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, come dicevamo precedentemente, Alessandro Cavallo si è raccontato come mai prima d’ora dopo la sua esperienza di Amici. E, molto probabilmente per la prima volta, non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena su Maria De Filippi, la padrona di casa.

“Maria è Maria, io spesso arrivavo da lei in ufficio presentando qualche mio problema”, ha iniziato a dire Alessandro Cavallo a Tv Sorrisi e Canzoni. Continuando, poi, a dire che, subito dopo aver parlato con la padrona di casa, ogni suo problema diventava completamente nullo. “Una cosa gigante dopo dieci minuti diventava gestibile. Maria ha un grande dono”, ha concluso il ballerino. Che, quindi, ha voluto sottolineare la magnanimità della conduttrice televisiva.

Cosa ne pensate delle parole di Alessandro Cavallo su Maria De Filippi?