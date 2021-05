Ad Amici i battibecchi tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno tenuto banco per un’intera stagione: l’episodio inedito rivelato dalla docente.

Questa ventesima edizione di Amici appena terminata è stata caratterizzata dal grandissimo talento degli allievi protagonisti ma anche dai battibecchi tra gli agguerritissimi insegnanti. I diverbi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le accese discussioni tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno contribuito a dare pepe al serale e senza di essi non sarebbe stata la stessa cosa.

Leggi anche—->>>Anna Pettinelli sarà presente ad Amici 21? Lei lo svela

Proprio Anna Pettinelli a Casa Chi ha rivelato un retroscena inedito che dimostra quanto sia tutto molto vero ciò che accadeva in studio. La docente ha raccontato un episodio verificatosi lontano dalle telecamere che riguarda proprio il collega Zerbi. Scopriamo quindi nel dettaglio cos’è successo tra i due.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Amici, Anna Pettinelli rivela l’episodio inedito accaduto dietro le quinte

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si conoscono da molto tempo, circa trent’anni e sono fondamentalmente tra loro c’è un rapporto d’amicizia. “Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme. Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate”, ha raccontato la docente. A questo punto, ha raccontato un episodio che non si è visto in tv perché accaduto a telecamere spente a fine puntata.

Leggi anche—>>Amici, Anna pettinelli su Aka7even: “Ieri sera mi ha detto che…”, le parole dopo la finale

“Dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere”, ha detto.

La Pettinelli ha comunque ribadito che tra loro c’è grande rispetto ed è proprio per questo che esiste anche una grande confidenza.